Rizespor’a kendi evinde mağlup olan Galatasaray sosyal medyanın diline düştü!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray 61 puanda kalırken konuk Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltti. Öte yandan nefes kesen mücadele sosyal medyaya da damga vurdu. Rizespor'un maç sonu paylaşımı olay olurken bazı tarafların Podolski'nin çay ambalajını öptüğü görüntüleri ve "Yine yangınlar yine ben" sözlerini paylaşması geceye damgasını vurdu. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medyada verilen o tepkiler...