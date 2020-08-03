Rambo Okan Ali Koç'un yanağından makas aldı

03.08.2020 21:23

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılan bayramlaşma töreninde tansiyon yükseldi. Rambo Okan, bayramlaşma sırası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a geldiği sırada önce biraz durdu sonra Koç'un yanağından bir makas aldı. Koç'un tepki göstermesi sonrası Rambo makası yarıda kesti. Ali Koç'un, Rambo Okan'ın arkasından öfkeli bir şekilde baktığı anlar kameralara yansıdı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle bugün bayramlaşma töreni yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu ve genel kurul üyelerinin yanı sıra amatör branşlardan sporcular da katılım gösterdi.

RAMBO, ALİ KOÇ'TAN MAKAS ALDI

Öte yandan Fenerbahçeliler arasında Rambo Okan olarak bilinen Okan Güler de sarı-lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde yer aldı.

Rambo Okan'ın, Başkan Ali Koç ile bayramlaştığı sırada yanağından makas alması dikkat çekti. Bu harekete kızan Ali Koç'un Rambo Okan'a dönerek birşeyler söylemesinin ardından Rambo Okan'ın ısrarından vazgeçtiği görüldü. Koç'un, ilerleyen Rambonun arkasından sinirli bir şekilde bakması dikkat çekti.