SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı! İşte kulüplerin transferde harcayabilecekleri limitler...

04.08.2020 12:28

Son dakika haberi... Türkiye'de bugün itibariyle yaz dönemi transfer penceresi açılmışken, kulüpler kadro planlamalarını tam anlamıyla gerçekleştirmek için TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını bekliyordu. Beklenen oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin transferde harcayabilecekleri limitleri açıkladı. Beşiktaş'ın 298 milyon, Galatasaray'ın 493 milyon, Fenerbahçe'nin ise 177 milyon TL, Trabzonspor'un 152 milton TL harcama limiti bulunuyor. İşte merakla beklenen o liste...

Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş , 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

LİMİTLER AŞILIRSA HANGİ CEZALAR VERİLİYOR?

YÜZDE 5'E KADAR AŞILIRSA: İhtar

YÜZDE 6-10 AŞILIRSA: Kadro sınırlaması

YÜZDE 11-15 AŞILIRSA: Transfer yasağı

YÜZDE 16-20 AŞILIRSA: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;

YÜZDE 21-25 AŞILIRSA: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;

YÜZDE 26 VE ÜSTÜ AŞILIRSA: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.