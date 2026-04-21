Minderin şampiyonu Rıza Kayaalp! 13. kez Avrupa’nın zirvesinde

Türk sporunun gururu Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda destan yazdı. Grekoromen stil 130 kiloda ay-yıldızlı mayoyla mindere çıkan efsane isim, finalde Macar rakibi Darius Atilla Vitek'i 7-1'lik skorla devirerek 13'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Karelin'in 12 Altınlık Rekoru Artık Rıza'nın!

Bu zafer, Rıza Kayaalp'i sadece bir şampiyon değil, bir dünya efsanesi haline getirdi. Yıllardır kırılamayan efsane Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in 12 altın madalyalık rekorunu geride bırakan milli sporcumuz, Avrupa şampiyonaları tarihinin en çok altın madalya kazanan sporcusu unvanını aldı.

Koleksiyonu Müze Oldu

Kariyerinde 15. kez Avrupa finaline çıkan ve bu finallerden 13 altın, 2 gümüş madalya çıkaran Rıza, kürsünün en üst basamağını yine kimseye bırakmadı. Toplamda 5 dünya şampiyonluğu ve 3 olimpiyat madalyası da bulunan efsane güreşçi, Tiran'da dalgalandırdığı Türk bayrağıyla bir kez daha göğsümüzü kabarttı.