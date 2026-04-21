Başkan Erdoğan'dan rekor kıran Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu: "Gözlerinden öpüyorum şampiyon"

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibini devirerek 13. şampiyonluğuna ulaşan ve Rus efsanesi Karelin'in rekorunu tarihe gömen Rıza Kayaalp, zaferin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

"Seni Tebrik Ediyorum, Sağ Ol Var Ol"

Milli sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Başkan Erdoğan, görüşmede şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluğun bizi çok mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Büyük bir rekor oldu, seni canı gönülden tebrik ediyorum. Ailene selamlarımı ilet. Sağ ol, var ol. Gözlerinden öpüyorum."

"Sözümüzde Durduk Cumhurbaşkanım"

Kayaalp ise Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım rekoru kırdık. Bize tesis sözü vermiştiniz, biz de size rekor sözü vermiştik. Sözümüzde durduk. Her şey için çok teşekkür ediyorum" diyerek kazanılan zaferin gururunu paylaştı.