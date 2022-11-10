İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında ilk gol geldi ⚽ DK:1 Gol: Polat Furkan

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Etimesgur Belediyespor karşılaşmanın 1. dakikasında Polat Furkan’ın attığı golle Istanbulspor’a karşı skoru 1-0’a getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Etimesgur Belediyespor karşılaşmanın 1. dakikasında Polat Furkan’ın attığı golle Istanbulspor’a karşı skoru 1-0’a getirdi.
İstanbulspor 0-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:11 Gol: Eren Kınalı
İstanbulspor 1-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:71 - Gol: Jetmir Topalli
İstanbulspor 2-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:75 - Gol: Eduard Rroca
İstanbulspor 3-2 Etimesgut Belediyespor