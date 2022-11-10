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İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında ilk gol geldi ⚽ DK:1 Gol: Polat Furkan

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında ilk gol geldi ⚽ DK:1 Gol: Polat Furkan
10.11.2022 15:17 - Son Güncelleme: 10.11.2022 15:48

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İstanbulspor 2-2 Etimesgut...
Spor 01:16
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Spor 01:05
İZLE | Samsunspor 4-0...
Spor 01:11
Giresunspor 3-2 Ankaraspor ⚽...
Spor 00:56
Giresunspor 0-2 Ankaraspor ⚽...
Spor 00:39
Ümraniyespor 4-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 00:50
Ümraniyespor 3-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 00:44
Ümraniyespor 1-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 01:03
İZLE| Galatasaray 0-1 Ofspor...
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İZLE | Adana Demirspor 3-2...
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İZLE | Adana Demirspor 2-1...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Etimesgur Belediyespor karşılaşmanın 1. dakikasında Polat Furkan’ın attığı golle Istanbulspor’a karşı skoru 1-0’a getirdi.

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