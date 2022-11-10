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İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında 2. gol geldi ⚽ DK:11 Gol: Eren Kınalı

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında 2. gol geldi ⚽ DK:11 Gol: Eren Kınalı
10.11.2022 15:20 - Son Güncelleme: 10.11.2022 15:48

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Etimesgut Belediyespor karşılaşmanın 11. dakikasında Eren Kınalı’nın attığı golle Istanbulspor’a karşı skoru 2-0’a getirdi.

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