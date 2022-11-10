İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında 4. gol geldi ⚽ DK:75 - Gol: Eduard Rroca

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. İstanbulspor karşılaşmanın 75. dakikasında Eduard Rroca’nın attığı golle Etimesgut Belediyespor karşı skoru 2-2’ye getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. İstanbulspor karşılaşmanın 75. dakikasında Eduard Rroca’nın attığı golle Etimesgut Belediyespor karşı skoru 2-2’ye getirdi.
Istanbulspor 0-1 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:1 Gol: Polat Furkan
Istanbulspor 0-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:11 Gol: Eren Kınalı
İstanbulspor 1-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:71 - Gol: Jetmir Topalli
İstanbulspor 3-2 Etimesgut Belediyespor