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İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında 4. gol geldi ⚽ DK:75 - Gol: Eduard Rroca

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında 4. gol geldi ⚽ DK:75 - Gol: Eduard Rroca
10.11.2022 15:22 - Son Güncelleme: 10.11.2022 15:48

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. İstanbulspor karşılaşmanın 75. dakikasında Eduard Rroca’nın attığı golle Etimesgut Belediyespor karşı skoru 2-2’ye getirdi.

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