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İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında 3. gol geldi ⚽ DK:71 - Gol: Jetmir Topalli

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında 3. gol geldi ⚽ DK:71 - Gol: Jetmir Topalli
10.11.2022 15:32 - Son Güncelleme: 10.11.2022 15:33

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. İstanbulspor karşılaşmanın 71. dakikasında Jetmir Topalli’nin attığı golle Etimesgut Belediyespor karşı skoru 2-1’e getirip beraberlik şansı yakaladı.

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