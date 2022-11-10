İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçında 3. gol geldi ⚽ DK:71 - Gol: Jetmir Topalli

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. İstanbulspor karşılaşmanın 71. dakikasında Jetmir Topalli’nin attığı golle Etimesgut Belediyespor karşı skoru 2-1’e getirip beraberlik şansı yakaladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, İstanbulspor Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. İstanbulspor karşılaşmanın 71. dakikasında Jetmir Topalli’nin attığı golle Etimesgut Belediyespor karşı skoru 2-1’e getirip beraberlik şansı yakaladı.
Istanbulspor 0-1 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:1 Gol: Polat Furkan
Istanbulspor 0-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:11 Gol: Eren Kınalı
Istanbulspor 2-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:75 - Gol: Eduard Rroca