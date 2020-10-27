Galatasaray'da neler oluyor? 'Başkan Mustafa Cengiz yeniden aday olmayacak'

Sezon sonunda seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki anlaşmazlığın tatlıya bağlanmasının ardından yaşanacak gelişmeler merak edilirken A Spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, Son Sayfa programında Galatasaray'ın seçim gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Mustafa Cengiz aday olmayacak. Galatasaray'ın sezonu kurtarmak için ateşkes imzaladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemini yorumlayan A Spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmayacağını belirtti.