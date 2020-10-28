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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adil Rami'den İslam düşmanı Macron'a sert sözler: "Tiksiniyorum"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adil Rami'den İslam düşmanı Macron'a sert sözler:
28.10.2020 19:25

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam ve Türkiye karşıtı sözlerine sert bir şekilde cevap verdi. Rami, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Tiksiniyorum" dedi.


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