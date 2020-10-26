Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı

Premier Lig'de Manchester United forması giyen ve Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili iğrenç sözleri sonrasında milli formaya veda ettiği iddia ediliyor. Bu konuya dair henüz resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor. Paul Pogba, daha önce verdiği röportajda İslamiyet'in medyada yanlış tanıtıldığını söylemişti.