Galatasaray'a Marcao piyangosu! Resmen temasa geçtiler

12.05.2020 16:49

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik yönden zor günler geçiren Galatasaray, futbolcuların sözleşmelerinde indirime gitmeye hazırlanırken; İtalya'dan gelen bir haber yüzleri güldürdü. Atalanta kulübünün Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'ya talip olduğu ve 12 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilirken, sarı-kırmızılı ekibin teklifi yetersiz bulduğu ve biraz daha arttırılmasını talep ettiği belirtildi.

Galatasaray, 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperden ciddi bir gelir elde edebilecek. İtalyan ekibi, Marcao'nun menajeriyle temasa geçti, teklifi iletti.

İtalyan ekibi, geçen sezon transfer edemediği Brezilyalı savunmacı için yeniden temasa geçti. Atalanta, 23 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açtı. Genç savunmacının menajeri ile temasa geçen İtalyanlar, Marcao'yu renklerine bağlamak istediklerini bildirdi. Oyuncu ve temsilcisi de bu durumu sarı-kırmızılılara iletti.

12 MİLYON EURO YETERSİZ

Milliyet'in haberine göre Marcao, kendisine yapılan cazip teklifi değerlendirmek isterken, Cim-Bom, 12 milyon euroluk öneriyi şimdilik yeterli bulmadı. Sarı-kırmızılılar, Chaves'ten geçen sezon devre arasında 4 milyon euroya kadrosuna kattığı genç stoper için 16-17 milyon euroluk bir bonservis belirledi.

Bu rakamın verilmesi durumunda Marcao'nun Atalanta'ya transferine yeşil ışık yakılacağı belirtildi. Marcao için Sevilla ve Valencia gibi İspanyol ekiplerinin nabız yoklaması da yine bu konuda Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor. Brezilyalı futbolcu, özellikle ligin ikinci yarısında yükselen formuyla dikkat çekmişti.

İSPANYOLLAR DA TALİP

Yüksek performansıyla Premier Lig ekiplerinin gözdesi Luyindama'nın ardından Marcao'ya da İtalyan ve İspanyol ekiplerinin talip olması, sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Galatasaray bu iki savunmacıdan en az birini satmayı planlıyor.