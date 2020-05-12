Bordo-Mavililer’in 3 dinamosu! Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen çalışkanlıklarıyla dikkat çekti…

12.05.2020 17:10

Trabzonspor antrenmanlarında bazı futbolcuların daha hazır olduğu gözlendi. Oyunculara fiziksel durumlarını görebilmek için testler yapıldı. Yapılan testler sonucunda Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen'in takım arkadaşlarına oranla fiziksel olarak daha hazır durumda olduğu gözlendi.