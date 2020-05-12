Bordo-Mavililer’in 3 dinamosu! Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen çalışkanlıklarıyla dikkat çekti…

Trabzonspor antrenmanlarında bazı futbolcuların daha hazır olduğu gözlendi. Oyunculara fiziksel durumlarını görebilmek için testler yapıldı. Yapılan testler sonucunda Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen'in takım arkadaşlarına oranla fiziksel olarak daha hazır durumda olduğu gözlendi.
Trabzonspor antrenmanlarında bazı futbolcuların daha hazır olduğu gözlendi. Oyunculara fiziksel durumlarını görebilmek için testler yapıldı.
Yapılan testler sonucunda Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen'in takım arkadaşlarına oranla fiziksel olarak daha hazır durumda olduğu gözlendi.
FIRTINA'DAN ÇİFT İDMAN
Süper Lig lideri Trabzonspor, hazırlıklarına dün devam etti. Trabzonspor günü çitf idmanla bitirdi.