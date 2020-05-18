SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı

18.05.2020 14:22

Son dakika haberine göre; Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Mustafa Cengiz'in mide kanaması geçirdiği belirtildi. Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığı haberi sonrasında Galatasaray Spor Kulübü'den de açıklama geldi.

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan sarı-kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken , Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Mustafa Cengiz'in acil olarak ameliyata alınmasının ardından Galatasaray Spor Kulübü resmi web sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

'Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir.Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.'

KISA SÜRE ÖNCE BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta da bir beyin ameliyatı geçirmişti. Sarı kırmızılı kulübün başkanını taburcu olduğu esnada İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay karşılamıştı.

"GÖZLERİNİ AÇTI, GALATASARAY DEDİ"

Albayrak, Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatının ardından basına yaptığı konuşmada "Uğur hocama çok teşekkür ediyoruz, ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Hocamın eline sağlık, Allah razı olsun. Mutlu ayrılıyoruz. Çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başkanımız evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi. Başka da bir şey demedi. En ufak sorunları bile teker teker bize anlattı çözmeye çalıştı, çözdü." demişti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir operasyon oldu. Sayın Başkanımız bugün taburcu oldu. Galatasaray camiasına müjdeler olsun. Bundan sonra el birliğiyle yönetim olarak tekrar Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar camiamız adına Uğur hocama teşekkür ediyorum en kalbi saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MORALİNİN YÜKSEK OLMASI EN BÜYÜK DESTEK"

Öte yandan beyin ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe ise, "Gördüğünüz gibi Başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdi. 3 adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı tamamen çıkardık. Çok iyi durumda şimdi evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim ben. Kolay ameliyat yok. Bu biraz daha zordu. Çok iyi görünüyor, nazar değmesin. Uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nu toplamaya başladı. Her gün toplantı yaptı. Ben de onu yasakladım. Moralinin yüksek olması sağlığına en büyük destek. Çok iyi durumda. İnşallah böyle gidecek." demişti.

Geçtiğimiz hafta 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kısa sürede toparlanmış ve 15 Mayıs Cuma günü taburcu edilmişti.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, 25 Aralık 1949 Gaziantep (Nizip) doğumlu Türk iş adamı ve eski bürokrat. 37. ve şu anki Galatasaray SK başkanıdır.

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA genel müdürlüğünü yaptı. 12 Eylül Darbesinden sonra memuriyetten ayrılarak Ortadoğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.