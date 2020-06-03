03.06.2020 17:26

Daha önce bir beyin operasyonu geçiren ancak operasyonun üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra mide kanaması şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 18 Mayıs'tan bu yana tedavi gören Mustafa Cengiz "Dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Bir süredir hastanede bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi. Cengiz, mide ameliyatı olduğu hastaneden taburcu oldu.

Ses tellerinde sorun olduğu gerekçesiyle fazla konuşmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sadece sesim kötü o da 3-4 güne kadar düzelir. Sabah ezanından yatsı namazına kadar dualar eden taraftara, camiaya ve halkımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip geldiniz. Allah razı olsun. Mücadele bir varlıktır ve mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.