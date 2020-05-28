SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Türkiye Kupası'nın başlama tarihi açıklandı! İşte yarı final tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlendi. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kıyasıya mücadele ettiği kupada maç takvimini TFF açıkladı. İşte ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonunda kalan 8 hafta daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi. Lig 12 Haziran'da başlayacak ve önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü bugün açıklanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarınını ise tarihleri açıklandı. 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacak.