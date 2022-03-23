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Futbol maçında kavga! 2 hakem yaralandı 6 kişi gözaltına alındı

Futbol maçında kavga! 2 hakem yaralandı 6 kişi gözaltına alındı
23.03.2022 16:33

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Edirne'de düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu Bölgesel Futbol Turnuvası'nda çıkan kavgada 2 hakem yaralandı. Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalan öğrenciler arasında düzenlenen maçta çıkan kavgada yaralanan 2 hakem, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 35. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuvası Edirne Saraçhane Spor Sahası'nda gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre Tekirdağ ve İstanbul'daki yurtlarda kalan öğrencilerin oynağı maçta çıkan kavgada sporcular hakemlere önce top attı, ardından ise kramponlarla saldırdı. Hakem Yağız Ata Çorbalı'nın yönetiminde gerçekleştirilen karşılaşmanın 20. dakikasında verilen penaltı kararına rakip takımın sporcuları, itiraz ederek hakemle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hakeme top ve krampon atan sporculardan bazıları da hakemi darp etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan yan hakem Emrah Torgut'da yaralandı. Yaralanan hakemler Çorbalı ve Torgut kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere 6 öğrenci gözaltına alındı. Hakemler ise yaşanan olayın ardından şikayetçi oldu.

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