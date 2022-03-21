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A Milli Takım Porkekiz’e vardı

A Milli Takım Porkekiz’e vardı
21.03.2022 17:24

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Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de kamp yapacağı otele geldi.

Spor Videoları

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, deplasmanda boy göstereceği yarı final karşılaşması için Portekiz'e geldi.

Özel uçakla Porto'ya gelen ve ardından kamp yapacağı otele yerleşen milliler, ilk antrenmanını da bu akşam Sao Miguel Stadı'nda basına açık olarak yapacak.

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