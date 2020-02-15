Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Ankara'da yara aldı! (MS: Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe) 15.02.2020 22:19

Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve Galatasaray derbisi öncesi önemli bir 3 puan kaybetti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Lobzhanidze ve Rodrigues kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Serdar Aziz'den geldi. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 20'ye yükselterek 15. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada kaldı. Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.