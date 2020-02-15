Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve Galatasaray derbisi öncesi önemli bir 3 puan kaybetti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Lobzhanidze ve Rodrigues kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Serdar Aziz'den geldi. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 20'ye yükselterek 15. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada kaldı. Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Ankara'da yara aldı! (MS: Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe)15.02.2020 22:19
- Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Ankara'da yara aldı! (MS: Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe)
- Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
- Konyaspor 1 - 3 Göztepe | MAÇ SONUCU
- MAÇ SONUCU: Medipol Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ
- Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nden ikinci finalist Fenerbahçe Beko!
- Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu! Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta
- Medipol Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
- Canlı Yayın: Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta | Türkiye Kupası Yarı Final maçı
- Potada 4'lü final heyecanı! Darüşşafaka - Galatasaray ve Türk Telekom - Fenerbahçe karşılaşmaları A Spor'da
- MAÇ SONUCU: Sivasspor 1-1 Antalyaspor ÖZET İZLE
- Sivasspor 1-1 Antalyaspor (Antalyaspor'un 1. golü - Doğukan Sinik)
- Sivasspor - Antalyaspor (Sivasspor'un 1. golü - Yasin Öztekin)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.