Canlı anlatım izle: Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı yayın! Trabzon, Sivas maçı kaç kaç? 16.02.2020 12:34

Trabzonspor kendi sahasında ligin güçlü ekibi Sivasspor'u ağırlıyor. Trabzonspor ile Sivaspsor, bugün oynanacak maçla beraber Süper Lig’de 28. kez karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçının 8’inden Sivasspor, 13’ünden Trabzonspor galip ayrılmıştı. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Ligin şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, bir diğer zirve takipçisi Sivasspor'u evinde konuk edecek. Hafta içerisinde Alexander Sörloth'un cezasının indirilmesinin ardından büyük bir sevinç yaşayan bordo mavililer, Norveç'li golcüsüyle gol ve goller arayacak. Sivasspor ise Trabzon deplasmanında gol ve goller arayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Sivasspor mücadelesinin yayıncısı, muhtemel 11'leri ve bilmeniz gereken bir çok detay haberimizde...

Muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

SİVASSPOR: Samassa, Furkan, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Djerlek, Fernando, Ziya, Yatabare.

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta yayınlanırken, maçın canlı anlatımı ise takvim.com.tr'de olacak.

TRABZONSPOR İLE SİVASSPOR 28.KEZ

Trabzonspor ile Sivaspsor, bugün oynanacak maçla beraber Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçının 8'inden Sivasspor, 13'ünden Trabzonspor 3 puanla ayrıldı. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta yarın Trabzonspor ile DG Sivasspor haftada kozlarını paylaşacak. Ligin 22. haftasında oynanacak olan maça mutlak galibiyet için çıkacak olan Trabzonspor ile Sivasspor galibiyete kilitlenmiş durumda. Bu karşılaşmada iki takım arasında Süper Lig'de oynanan 28. karşılaşma olacak. İki takım arasında geride kalan 27 maçta Demir Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 13 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 6 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 70 gol kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip 27 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 40 gol gördü.

LİDER SİVASSPOR'DA 4 EKSİK

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da eksikler dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Skuletic ve Barış Yardımcı Trabzonspor karşısında forma şansı bulamayacak.

ÇALIMBAY'IN TRABZON ŞANSSIZLIĞI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de teknik direktör olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçın 2'sini kazanırken, 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay daha önceki 9 maçta ise rakibi karşısında 1 kez galibiyet, 8 kez de mağlubiyet almıştı.

TRABZONSPOR KAZANIRSA LİDER

Trabzonspor karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.