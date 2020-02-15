Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında! Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatım izle 15.02.2020 18:56

Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatım izle! Süper Lig'in 22. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Ankaragücü - Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın skor takibi ve canlı yayın anlatımını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.

20.00'de başlayacak ve Ankara Eryaman Stayumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. VAR hakemi Volkan Bayarslan, AVAR ise Alper Çetin. Müsabaa beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak