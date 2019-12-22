Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Ersun Yanal istifa edecek"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ersun Yanal'ın açıklamalarını değerlendirdi. Toroğlu, "Ersun Yanal hafta içinde istifa açıklaması yapacak" dedi.
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;
"Maçtan önce Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartışıyor. Emre, 'Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam' diyor. Ersun Yanal hafta içinde istifa açıklaması yapacak"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.