Haberler Video Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Ersun Yanal istifa edecek"

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Ersun Yanal istifa edecek"

22.12.2019 22:28

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ersun Yanal'ın açıklamalarını değerlendirdi. Toroğlu, "Ersun Yanal hafta içinde istifa açıklaması yapacak" dedi.



İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

"Maçtan önce Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartışıyor. Emre, 'Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam' diyor. Ersun Yanal hafta içinde istifa açıklaması yapacak"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları