Haberler Video Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

22.12.2019 20:17

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltı kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu devre arasında Fenerbahçe'nin penaltısını değerlendirdi. İşte detaylar...


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