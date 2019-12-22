Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltı kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu devre arasında Fenerbahçe'nin penaltısını değerlendirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı22.12.2019 20:17
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