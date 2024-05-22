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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 19:54 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 19:54

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım adaylıktan çekilme maddesini açıkladı! | Beşiktaş'ın Jose Mourinho çıkışına tepki!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu. Adaylık ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız... Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun" dedi. Öte yandan Beşiktaş'ın Jose Mourinho çıkışına tepki gösteren Aziz Yıldırım "Yalan söylüyorlar! Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur" dedi.

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