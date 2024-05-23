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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 19:54 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 19:59

ATV CANLI İZLE I Beşiktaş Trabzonspor ZTK maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş ve Trabzonspor kupa için mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken karşılaşmanın VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu. Serdar Topraktepe yönetiminde ligde son haftalarda çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, kupayı kaldırarak UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor’da ise gözler yıldız golcü Onuachu’da olacak. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken yükselen form grafiğiyle dikkat çekti. Beşiktaş - Trabzonspor maçında 90 dakika eşitlik bozulmadığı takdirde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin devam etmesi durumunda kupayı kazanan takımı penaltı atışları belirleyecek. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…

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Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı 2020/2021 sezonunda kazanmıştı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta gözler kupa mücadelesine çevrildi. Bordo-mavililer ise son olarak 2019/2020 sezonunda kupada mutlu sona ulaşmıştı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürürken, Trabzonspor ise 9 kez kazanma başarısı gösterdi. Beşiktaş bu sezon kupaya beşinci turda dahil olurken Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükseldi. Trabzonspor ise Çorum FK, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Karagümrük'ü eleyerek finale kaldı. Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK finali şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Trabzonspor maçının ayrıntıları…

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muci, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu

Ziraat Türkiye Kupası Finali: Beşiktaş Trabzonspor maçı ilk 11’leri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Finali: Beşiktaş Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu

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