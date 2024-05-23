ATV CANLI İZLE I Beşiktaş Trabzonspor ZTK maçı canlı izle!

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Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı 2020/2021 sezonunda kazanmıştı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta gözler kupa mücadelesine çevrildi. Bordo-mavililer ise son olarak 2019/2020 sezonunda kupada mutlu sona ulaşmıştı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürürken, Trabzonspor ise 9 kez kazanma başarısı gösterdi. Beşiktaş bu sezon kupaya beşinci turda dahil olurken Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükseldi. Trabzonspor ise Çorum FK, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Karagümrük'ü eleyerek finale kaldı. Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK finali şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Trabzonspor maçının ayrıntıları…

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muci, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu