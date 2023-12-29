Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak.



Maç öncesinde 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı İstiklal Marşımız için bir kriz yaşandığı öne sürülmüştü.



DEZENFORMASYONA İTİBAR ETMEYİNİZ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

Başkent Riyad'da bu akşam yapılacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.



Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermediği iddia edilmişti.

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