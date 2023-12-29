Süper Kupa’da dev final: Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 399. randevu atv’de!

FENERBAHÇE'DE FRED OYNAYABİLECEK Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek. Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek. İRFAN CAN SAĞ KANADA, CRESPO VE CENGİZ ÜNDER KULÜBEYE Süper Kupa finali öncesinde İsmail Kartal, son oynanan karşılaşmaya göre kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor. Fred'in dönecek olmasından dolayı bu bölgeyi Fred-İsmail Yüksek ikilisiyle kontrol etmeyi hedefleyen Kartal, İrfan Can Kahveci'yi de sağ kanatta görevlendirmeyi planlıyor. Ligde ilk 11'de sahada yer alan Crespo ve Cengiz Ünder de kulübeye dönecek isimler olacak.

GÖZLER DZEKO-SZYMANSKİ-TADİC ÜÇLÜSÜNDE



Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 44 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü ekibi olurken, takımın üç yıldızı attıkları gollerle öne çıktı. Gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi'yle paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak. Kartal, ligde 8 gol atan Szymanski ve 7 golü bulunan Tadic'e de Galatasaray karşısında güveniyor. Üç futbolcu bu sezon ligdeki 44 golün 27'sine imza attı.

2023 YILINI KUPAYLA KAPATMAK İSTİYORUZ Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün Galatasaray ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak camialarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Kartal, Galatasaray ile kısa bir süre önce karşılaştıklarını hatırlatarak, "Lig maçından sonra kısa da olsa hazırlanmak için zamanımız oldu. Yarınki maçın uzama ve penaltılara gitme ihtimali var. Her türlü olasılığı düşünerek en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir futbolla yarınki maçı kazanıp 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bugüne kadar Süper Lig'de ortaya koyduğumuz iyi ve güçlü bir oyun var. Bunu yarın rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Süper Lig ve kupa maçları için farklı stratejiler gerektiğini dile getiren Kartal, şunları kaydetti: "Derbide kendimize göre planlarımız vardı. Maçı kazanmak için bir kadro sahaya sürdük. Hücum opsiyonları yüksek oyuncularla maça başladık. İlk yarı tam anlamıyla istediklerim olmadığı için ikinci yarı takımın sertleşmesi ve dinamizm kazanması için devre arasında ilk hamlemi yaptım. 68. dakikada King'i alınca oyun bizim kontrolümüze geçti. Maçı tekrar tekrar izledik. İki tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Üç tane de şanssızlık yaşadığımız son paslarımız gol olmadı. İlk yarı vasatın altında oynadık ama mücadele gücümüz yüksekti. Galatasaray'ın da mücadele gücü yüksekti ve üzerimize geldiler. İkinci yarı çok güzel reaksiyon gösterdik. Oyun kısır geçse de kontrol bizim elimizdeydi. Derbiler, kolay kolay unutulmayacak maçlardır. Stratejimiz önce kazanmak, kazanamıyorsak da sahamızda kaybetmemekti. Sonuçta bu uzun soluklu bir maraton." İsmail Kartal, Galatasaray'ın derbide zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek, "Oyun üstünlüğünü de ele aldık. Rakip takımın oyuncuları 55-60. dakikadan sonra sürekli yere yattı, oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Sürekli yerde yatan, oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı oyunculardı. Berabere kaldığımız için üzüldük. Üç puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Yarın tam kadroyla çıkacağız. Bu maçlar için ekstra motivasyona gerek yok. Hepsi motive durumda. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu Galatasaray'a göstermek istiyoruz. Onlar da iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Daha iyi motive olup, maçı kazanıp, kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.