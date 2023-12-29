Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı.

Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.

Fatih Terim için Atina Ulusal Galeri'de resmi tanıtım toplantısı yapıldı.

Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ivan Jovanovic'e şahsım hakkında söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Onun getirdiği yerden takımı daha da öteye taşımaya çalışacağız. Ki o da Lig Şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi müziğini de stadımızda çaldırmak istiyoruz. Hemen yeni yılda maçları seri şekilde başlıyor. Büyük bir takımdaysanız, bütün kupalara talip olmalısınız. Mümkün olan en kısa sürede kendi oyun anlayışımı takıma aşılamaya çaışacağım. Tempolu, baskılı, oyun kontrolünün bizde olduğu bir oyun anlayışımız olacak.

SÜPER LİG'DEN TRANSFER YAPACAK MI?

1 Ocak itibariyle resim transfer dönemi başlıyor. Sportif Direktörümüz Yannis ile beraber transferi konuşuyoruz. Eğer ilgilendiğimiz oyuncular olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda fayda var. Doğruyu bizden duyarsınız. Şu an bir tasarrufumuz yok çünkü mevcut takımı görmeden transfer kararı sözkonusu olamaz. oyuncularımı görmek istiyorum. Onlara güveniyorum."

İLK ANTREMANINA ÇIKMIŞTI

Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim 27 Aralık'ta yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.

Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim 27 Aralık'ta Atina'ya gitmişti.

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.