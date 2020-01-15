Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Erzurumspor'un konuğu oldu. Ev sahibi ekip Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu ve İbrahim Akdağ'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri ise Kevin N'koudou ve Caner Erkin'den geldi.
Erzurumspor 3 - 2 Beşiktaş ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı)15.01.2020 21:19
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