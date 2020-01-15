Erzurumspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BJK Erzurumspor maçı A Spor CANLI YAYIN İZLE 15.01.2020 18:35

Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle! Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Bş. Bld. Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyorlar. A Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek Erzurumspor Beşiktaş maçı izle! İşte, Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı…

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Bş. Bld. Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. İşte, Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.



İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Kayacan, Osman, Merthan, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Oğuzhan, Necip Uysal, Elneny, Diaby, Nkoudou, Umut Nayir

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.