Çaykur Rizespor 1 - 0 Galatasaray (Çaykur Rize'nin 1. golü - Fernando Boldrin) 15.01.2020 22:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray karşısında Fernado Boldrin'in golü ile skoru 1-0 yaptı.