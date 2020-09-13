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Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi: "Ben olsam vermem"

Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi:
13.09.2020 23:38

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Ben olsam Beşiktaş'ın penaltısını vermem." açıklamasında bulundu.


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