A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ben böyle bir fiyasko maç seyredeceğimi düşünmüyordum. Bana bir tane pozisyon söyle." dedi.
Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: "Ben böyle bir fiyasko maç seyredeceğimi düşünmüyordum"
13.09.2020 21:39
- Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: "Ben böyle bir fiyasko maç seyredeceğimi düşünmüyordum"
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