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Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'yı kadrosuna dahil etti

Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'yı kadrosuna dahil etti
14.09.2020 20:01

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.


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