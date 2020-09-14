Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'yı kadrosuna dahil etti
14.09.2020 20:01
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