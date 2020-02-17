MAÇ SONUCU: Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor 17.02.2020 02:52

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Galatasaray, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe derbisi öncesi aldığı kritik 3 puanla moral depoladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Galatasaray, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera yerden soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun plase şutunda top üstten auta çıktı.

36. dakikada Adem Büyük'ün uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, pasını penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncu, bekletmeden vuruşu sırasında dengesini de kaybedince meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Robin Yalçın'ın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'ün sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Seri'nin paslaşarak kullandığı faulde ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük'ün plase vuruşu etkisiz kaldı ve kaleci Farnolle meşin yuvarlağın sahibi oldu.

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Adem Büyük'ün sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

57. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma, Donk ile ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy müsabakada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR kontrolünde pozisyonun başlangıcında Bifouma'nın ofsaytta meşin yuvarlağı aldığı belirlendi ve penaltı iptal edildi.

64. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Donk'un kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında yaşanan karambolde altıpas içi sağ çaprazda Adem Büyük'ün vurduğu meşin yuvarlak auta gitti.

68. dakikada soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Bifouma'nın çevirdiği topa altıpas gerisinde uygun durumdaki Umut Bulut vurdu. Savunmada Marcao'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

78. dakikada Karim Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Bifouma, bekletmeden vurduğu topu yandan auta attı.

84. dakikada Falcao'nun ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun sol çaprazdan vurduğu top uzak direğin yanından oyun alanını terk etti.

86. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinin gerisinde buluşan Falcao'nun vuruşunda kaleci Farnolle yatarak sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.