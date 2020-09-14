Spor yorumcusu Emre Bol, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Artı Futbol' programında Galatasaray'ın gündemini değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Bol, Radamel Falcao için, "Falcao müzmin sakat bir oyuncu, iki hafta oynar, üç hafta yatar. 'Hacıyatmaz' gibi" dedi.
Radamel Falcao ile ilgili canlı yayında flaş sözler: "İki hafta oynar, üç hafta yatar! 'Hacıyatmaz' gibi..."
14.09.2020 22:57
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