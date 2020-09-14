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Radamel Falcao ile ilgili canlı yayında flaş sözler: "İki hafta oynar, üç hafta yatar! 'Hacıyatmaz' gibi..."

Radamel Falcao ile ilgili canlı yayında flaş sözler:
14.09.2020 22:57

Spor yorumcusu Emre Bol, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Artı Futbol' programında Galatasaray'ın gündemini değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Bol, Radamel Falcao için, "Falcao müzmin sakat bir oyuncu, iki hafta oynar, üç hafta yatar. 'Hacıyatmaz' gibi" dedi.


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