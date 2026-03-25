Arda Güler’den dünya kupası yemini: "Tek hayalimiz oraya gitmek!"

Arda Güler: Tek Hayalimiz Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off Yarı Finali'nde yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk edecek. Milli futbolcu Arda Güler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu belirten genç yıldız, tüm takımın bu maça konsantre olduğunu vurguladı.

"Favorisi Olmayan Bir Maç"

Romanya'nın güçlü bir rakip olduğunu ve başlarında Türkiye'yi tanıyan bir teknik direktör bulunduğunu hatırlatan Arda Güler, tek maçlık eleme sisteminde favori olmadığını dile getirdi. Rumen futbolunun efsanesi Hagi'ye duyduğu saygıyı ifade eden Arda, "Onun videolarını izledim. Yarın inşallah bizim adımıza çok güzel bir maç olur. Dünya Kupası'na katılabilmekten daha güçlü bir motivasyon düşünemiyorum" dedi.

72 Metreden Attığı Golü Anlattı

La Liga'da Elche filelerine 72 metreden gönderdiği unutulmaz golle ilgili de konuşan 21 yaşındaki futbolcu, bu tür golleri atmanın zor olduğunu ancak denemeye devam ettiğini söyledi. Milli takımda hangi mevkide oynadığının bir önemi olmadığını belirten Arda, "Beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum. Halkımızı gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle açıklamasını noktaladı.