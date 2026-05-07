Beşiktaş'tan Issa Doumbia atağı

Gelecek sezonun kadro planlamasına hız veren Beşiktaş, orta sahadaki dinamizmi artırmak adına Issa Doumbia'yı öncelikli hedef haline getirdi. İtalyan gazetesi La Nuova Venezia'nın haberine göre siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Fildişi asıllı İtalyan oyuncu için 15 milyon Euro'luk bir paket sundu. Oyuncu tarafıyla kişisel şartlarda tam mutabakat sağlandığı, kulüpler arasındaki son detayların görüşüldüğü aktarıldı.

Avrupa Devleri Pusuda Bekliyor

Transfer operasyonundaki en büyük engel ise Doumbia'ya olan yoğun ilgi. Serie A'nın köklü kulüpleri Inter, Milan ve Roma'nın yanı sıra Portekiz'den Benfica ve İngiltere'den Newcastle United'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi, bu yoğun rekabet ortamında elini çabuk tutarak transferi kısa sürede resmiyete dökmeyi amaçlıyor.

Sezona Damga Vuran İstatistikler

Venezia ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Doumbia, bu sezon sergilediği performansla modern bir 8 numara profili çizdi. Çıktığı 35 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan genç yetenek, sadece skor üretimiyle değil, sahadaki fiziksel gücü ve oyun kurma becerisiyle de teknik heyetin tam notunu aldı.