Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında muhabirlere önemli açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına isyan eden Saran, "Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum." dedi.

Saran, İftar Programında Muhabirlerle Buluştu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında kulüp muhabirleriyle bir araya geldi. Gündemdeki sıcak konulara ilişkin açıklamalar yapan Saran, hakem kararları ve şampiyonluk yarışına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"Galatasaray Kollanıyor"

Hakem kararlarını sert bir dille eleştiren Saran, ezeli rakip Galatasaray'ın haksız biçimde kayırıldığını öne sürdü. Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik. O yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet, ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum." dedi.