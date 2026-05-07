Hakan Safi'den Xabi Alonso bombası

Fenerbahçe başkanlık yarışında adaylığını açıklayan Hakan Safi, teknik direktör bilmecesini dev isimlerle çözüyor. "Xabi Alonso ve Filipe Luis" hamlesiyle camiada büyük yankı uyandıran Safi'nin, kongre üyelerinin karşısına dünyaca ünlü bir teknik adamla el sıkışmış olarak çıkmayı planladığı öğrenildi.

Dünya Yıldızları Hakan Safi'nin Listesinde

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Hakan Safi, futbol şubesinde rotayı tamamen yabancı teknik adamlara kırdı. Listenin ilk sırasında, Leverkusen ile tarih yazan Xabi Alonso yer alırken; alternatif isim olarak Brezilyalı çalıştırıcı Filipe Luis ismi öne çıkıyor. Safi'nin, projelerini ve vizyonunu bu iki isimden biriyle taçlandırmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü belirtiliyor.

Kongreye Hocayla Çıkacak Şekilde Planlama

Seçim stratejisini "istikrar ve global vizyon" üzerine kuran Hakan Safi, rakiplerinden farklı olarak teknik direktör konusunu seçimden önce netleştirmek istiyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Safi, kongre salonuna anlaşma sağladığı teknik direktörle birlikte gelerek gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.

Yerli Formülünde Tek İsim: İsmail Kartal

Yabancı hoca önceliğine rağmen Safi'nin B planı da hazır. Olası bir aksilik durumunda veya yerli hocaya dönüş kararı alınması halinde, listenin zirvesinde yer alan tek isim İsmail Kartal. Camianın hafızasına ve ligin dinamiklerine hakim olan Kartal'ın, yerli hoca seçeneğinde Safi'nin en güvendiği isim olduğu aktarıldı.

