Mertens ailesi İstanbul'da: "Cumartesi görüşürüz"

Tatil rotasını Uzak Doğu'dan Türkiye'ye çeviren Belçikalı yıldız Dries Mertens, ailesiyle birlikte Hong Kong'dan havalanan TK171 sefer sayılı uçakla saat 15.54'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Eski takımını bu önemli günde yalnız bırakmak istemeyen Mertens'in gelişi, sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı.

Havalimanında Türkçe Sürprizi

Pasaport kontrolünün ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan tecrübeli futbolcu, taraftarların fotoğraf isteklerini kırmayarak samimi görüntüler sergiledi. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok özlediğini ifade eden Mertens'in, iletişim kurarken Türkçe ifadeler kullanması çevredekilerden büyük alkış topladı.

"Cumartesi Görüşürüz" Mesajı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mertens, İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Galatasaray taraftarına bir mesajınız var mı?" sorusuna ise net bir dille "Cumartesi görüşürüz" yanıtını vererek, şampiyonluk maçında tribündeki yerini alacağının sinyalini verdi.

Katrin Kerkhofs: "Kendimi Evimde Hissediyorum"

Yıldız futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs da İstanbul sevgisini gizlemedi. Türkiye'ye geldikleri için kendilerini huzurlu ve sevgi dolu hissettiklerini belirten Kerkhofs, "İstanbul'da kendimi evimde hissediyorum" dedi. Galatasaray taraftarına şampiyonluk dileyen Kerkhofs, bu başarının sarı-kırmızılılar için "çok kolay" olacağını ifade ederek takıma olan güvenini vurguladı.