A Milli Takım’a Kosova’da gece yarısı tacizi: Otel camlarına havai fişek atıldı!
Kritik mücadele öncesinde dinlenmeye çekilen milli futbolcuları hedef alan saldırıda, havai fişeklerin doğrudan takımın kaldığı odaların camlarını hedef alacak şekilde kullanılması büyük tepki topladı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve yerel emniyet güçlerinin müdahalede gecikmesi dikkat çekerken, milli takım kafilesinin yaşanan olaydan fiziksel olarak zarar görmediği ancak motivasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için ek önlemler alındığı öğrenildi.