Arda Güler FRİKİK GOLÜ İZLE! Fenerbahçe Hull City maçına damga vuran enfes gol! 'Bu gence şapka çıkartılır'

Arda Güler FRİKİK GOLÜ İZLE! Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, Arda Güler'in attığı gol sosyal medyayı salladı.
Arda Güler FRİKİK GOLÜ İZLE! Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, Arda Güler'in attığı gol sosyal medyayı salladı.
Arda Güler FRİKİK GOLÜ İZLE! Fenerbahçe Hull City maçına damga vuran enfes gol... Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, Arda Güler'in attığı gol sosyal medyayı salladı.