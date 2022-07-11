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Arda Güler FRİKİK GOLÜ İZLE! Fenerbahçe Hull City maçına damga vuran enfes gol! 'Bu gence şapka çıkartılır'

Arda Güler FRİKİK GOLÜ İZLE! Fenerbahçe Hull City maçına damga vuran enfes gol! 'Bu gence şapka çıkartılır'
11.07.2022 17:15

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Arda Güler FRİKİK GOLÜ İZLE! Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, Arda Güler'in attığı gol sosyal medyayı salladı.

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