Fenerbahçe, Watford forması giyen Tiago Çukur transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, genç futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.





Yapılan açıklamada, "Kulübümüz İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Tiago Çukur anne tarafından Hollanda, baba tarafından ise Türk asıllıdır. Baba tarafından aslen Sivas Gemereklidir. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.

Santrafor mevkisinde forma giyen Tiago Çukur, daha önce Türkiye U21 milli takımında forma giyerken son olarak Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edilmişti.