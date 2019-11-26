BMC yerli pic-kup'ını tanıttı | Video 26.11.2019 16:37

BMC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı pikap tipi araç ortaya çıktı. İç güvenlik personelinin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen aracın tanıtımının TEKNOFEST'te yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden BMC, ürün yelpazesindeki araçlara pikap (pickup) ile bir yenisini ekledi. Zırhlı muharebe araçları, personel taşıyıcılar, taktik tekerlekli araçlar, lojistik destek araçları, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı, toplumsal olaylara müdahale aracının aralarında bulunduğu geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan, son olarak ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimini üstlenen BMC, yeni projeler üzerinde çalışıyor.

Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştirmeye yoğunlaşan BMC, bu kapsamda ürettiği araçlara bir yenisini ekledi.

BMC, pikap tipi aracı özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdi. Türkiye'nin arazi koşullarına uygun geliştirilen araç, üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacak.

Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yapılması planlanıyor