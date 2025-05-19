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Hasdal’da Ferrari yangını! 20 milyonluk araç kül oldu!
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Hasdal'da Ferrari yangını! 20 milyonluk araç kül oldu!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 15:04:06 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:04:22

Eyüpsultan’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan Ferrari, kısa sürede küle döndü. 20 milyon liralık otomobilin alev alev yandığı ve sürücünün yangın tüpüyle çaresiz müdahalesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. O anları izleyin!

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki bir Ferrari, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Aracın sürücüsü, dumanları fark eder etmez otomobili yol kenarına çekip araçtan indi. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

Yangın Tüpüyle Müdahale Etti, Ama Yetmedi
Sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Fakat alevlerin motor bölümünden hızla yayılması üzerine araç kısa sürede tamamen yanmaya başladı. O esnada araçtan ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu.

O Anlar Cep Telefonu Kamerasında
Otomobilin alevler içinde kaldığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın neredeyse tamamen alevlere teslim olduğu ve sürücünün çaresizliği açıkça görülüyor.

İtfaiye Zamanında Geldi, Ama...
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı. Ancak araçtan geriye sadece iskelet kaldı. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polis Soruşturma Başlattı
Polis ekipleri, Ferrari'nin neden yandığını belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik rapor sonrası netlik kazanacak.

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