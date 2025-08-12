Gaziantep'te yaşayan 27 yaşındaki Bilal Gül, 1 ay önce İstanbul'daki Opel bayisinden eşine hediye olarak sıfır model Opel Frontera aldı. Aracı teslim aldıktan kısa süre sonra bagaj kısmında boşluk olduğunu fark eden Gül, aracın farklı bölgelerinde de hasar tespit etti.

Elektrik Arızası Yolda Bıraktı

Gül'ün iddiasına göre araç, 300 kilometre menzil vaadiyle satılmasına rağmen en fazla 150-160 kilometre yol gidebiliyor. Geçtiğimiz günlerde "elektrik çekiş sistemi arızası" veren otomobil, eşini yolda bıraktı. Saatler sonra tekrar çalışmaya başlayan araç, aynı arızayı yeniden gösterdi.

Firma Şikâyetlere Yanıt Vermiyor

Bilal Gül, durumu yetkili servise ve bayiye bildirdiğini, aracın iadesini ya da değiştirilmesini talep ettiğini ancak firma yetkililerinin sorumluluk kabul etmediğini söyledi. Servisin ölçüm sonrası "bizden kaynaklı değil" dediğini belirten Gül, "Artık telefonlarımıza dahi cevap vermiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.