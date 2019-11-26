Konya'da şoke eden olay! Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı |Video 26.11.2019 16:39

Skandal olayın yaşandığı yer Konya... 5 yıl önce yaşanan olayda Ömer G.'nin 171 bin TL ödeyerek aldığı sıfır kilometre lüks aracı boyalı çıktı! Olay sonrası şoke olan müşteri firmaya başvurdu. Firmadan olumsuz yanıt alan Ömer G. olayı yargıya taşıdı. Peki sonrasında neler oldu? İşte olayın detayları ve uzman isimlerin araç alırken dikkat edilmesi konusunda yaptığı tavsiyeler...