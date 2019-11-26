Haberler Video Mahkemeden ikinci el otomobillerle ilgili emsal 'iade' kararı |Video

Mahkemeden ikinci el otomobillerle ilgili emsal 'iade' kararı |Video

26.11.2019 16:35

Satın alınan 2. el otomobilin yolda arızalanması üzerine alıcı ve satıcı davalık olmuştu. Mahkeme satış bedeli olan 52 bin 500 liranın iadesine karar verdi. Peki bu karar tüketicileri nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtını Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında anlattı.


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