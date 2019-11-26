Mahkemeden ikinci el otomobillerle ilgili emsal 'iade' kararı |Video

Satın alınan 2. el otomobilin yolda arızalanması üzerine alıcı ve satıcı davalık olmuştu. Mahkeme satış bedeli olan 52 bin 500 liranın iadesine karar verdi. Peki bu karar tüketicileri nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtını Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında anlattı.
Mahkemeden ikinci el otomobillerle ilgili emsal 'iade' kararı |Video26.11.2019 16:35
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